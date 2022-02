Milan, non solo Ibrahimovic: Pioli spera di recuperare anche Tomori – CdS

Il Milan di Stefano Pioli in vista del derby in programma sabato alle 18 a San Siro, non solo spera di recuperare Zlatan Ibrahimovic, ma anche Fikayo Tomori che ieri ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo.

RECUPERI – Il Milan questa mattina si allenerà regolarmente in preparazione del derby in programma domenica. A tal proposito, Stefano Pioli spera di ricevere notizie positive da Zlatan Ibrahimovic, anche se con soli due giorni a disposizione, le quotazioni di Olivier Giroud sembrerebbero aumentare. Ecco perché l’ottimismo del recupero potrebbe trasferirsi sul fronte Tomori. Il centrale ieri ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo, e anche oggi potrebbe registrare nuovi progressi. Qualora non dovesse recuperare in tempo per la partita, al suo posto giocherebbe Kalulu al fianco di Romagnoli.

Fonte: Corriere dello Sport