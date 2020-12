Inter, manovre a centrocampo: l’arrivo di Paredes legato a Nainggolan?

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter lavora per regalare ad Antonio Conte un grande colpo a centrocampo. Diversi i nomi sul taccuino di Marotta: Leandro Paredes potrebbe tornare di moda, ma il suo arrivo è legato ad almeno un paio di cessioni, secondo “Sport Mediaset”, compresa quella di Radja Nainggolan

IN USCITA – La sessione di mercato invernale dell’Inter ruoterà intorno al centrocampo, sia in termini di acquisti che di cessioni. Secondo “Sport Mediaset”, Radja Nainggolan sarebbe pronto a lasciare Milano possibilmente per tornare al Cagliari. Ma l’affare coi sardi non è ancora in discesa, perché l’Inter ha già chiarito di non avere intenzione di regalare l’ex Roma. Di contro, il rapporto con Antonio Conte è ai minimi storici e questo diminuisce il potere contrattuale dei nerazzurri in vista di gennaio.

DUBBI – L’altro nome in cima alla lista degli esuberi è Christian Eriksen, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo, anche per quel che riguarda il suo possibile sostituto. Ma l’Inter è ancora a caccia di un vero regista, che sia in grado di fornire qualità alla manovra di Antonio Conte. In tal senso, Leandro Paredes potrebbe essere inserito in una trattativa con il Paris Saint-Germain per Eriksen. L’ex romanista ha messo insieme 694′ tra tutte le competizioni, fino a questo momento, ma secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte preferirebbe un giocatore di maggior dinamismo rispetto all’argentino.