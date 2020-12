Eriksen via dall’Inter, contatti in corso. Scelto il...

Eriksen via dall’Inter, contatti in corso. Scelto il sostituto per gennaio – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen andrà via dall’Inter a gennaio, come fatto capire da Marotta due giorni fa. “Sport Mediaset” segnala come i nerazzurri stiano parlando con un altro club e come ci sia già il sostituto pronto.

IL SALUTO – Christian Eriksen a gennaio lascerà l’Inter, a un anno esatto dal suo arrivo dal Tottenham. Il centrocampista danese potrebbe tornare in Inghilterra, e a Londra: secondo “Sport Mediaset” ci sono contatti con l’Arsenal, per capire se fare un affare evitando la minusvalenza. Il sostituto è già pronto: si tratta di Alejandro Gomez. Il Papu è valutato dieci milioni di euro dall’Atalanta, ma ha rotto con Gian Piero Gasperini e gradisce la soluzione milanese. I tre milioni di euro di ingaggio non sono un problema. Con la cessione di Eriksen si potrà quindi liberare lo spazio per il suo arrivo già a gennaio.