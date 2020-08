Inter e Kolarov si sono scelti: distanza minima con la Roma – Sky

Condividi questo articolo

Photo 176691823

L’Inter e Kolarov sono sempre più vicini. C’è accordo quasi totale col giocatore che ha scelto di indossare la maglia nerazzurra, anche la distanza con la Roma ormai è minima

L’Inter è sempre più vicina all’ingaggio di Kolarov. Secondo Fabrizio Romano per “Sky Sport” le due parti si sono scelte, i nerazzurri hanno individuato nel serbo un elemento utile per dare leadership e carisma, oltre che per la sua duttilità tattica, e Kolarov vede nell’Inter la possibilità di competere ad alti livelli per gli ultimi anni della sua carriera. Mancano solo alcuni dettagli per l’accordo col giocatore, si discute ancora se firmare un contratto per due anni o per un anno con opzione per il secondo, ed è minima anche la distanza con la Roma che chiede 2 milioni di euro mentre l’Inter ne offre uno. Molto probabile una chiusura imminente con le due società che si verranno incontro.