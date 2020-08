Padovan: “Candidata scudetto? Io dico Inter e non perchÃ© sono cocciuto”

Padovan: “Candidata scudetto? Io dico Inter e non perché sono cocciuto”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato del prossimo campionato di Serie A indicando l’Inter come la sua favorita per il titolo

LA FAVORITA – Padovan vede l’Inter come la principale candidata al prossimo scudetto in base a una serie di ragionamenti: «La mia candidata è la stessa dell’anno scorso, l’Inter. Insisto non perché sono cocciuto, ma perché ha fatto progressi notevoli. Ha perso il campionato a mio dire non nelle partite in cui ha perso punti come contro Sassuolo e Bologna, ma nello scontro diretto. Io penso che sia per il percorso di Conte che per gli innesti che avrà sarà la candidata da battere. La Juventus ha già vinto 9 volte e quella di Pirlo è una scelta aperta alla transizione. Le altre non sono competitive».