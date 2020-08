Nainggolan: Cagliari e Inter si parlano, c’Ã¨ un’ipotesi sul tavolo – Sky

Nainggolan: Cagliari e Inter si parlano, c’è un’ipotesi sul tavolo – Sky

Nainggolan Cagliari

Nainggolan ha disputato l’ultima stagione in prestito al Cagliari. Il centrocampista belga vorrebbe restare in Sardegna, la società sarda parla con l’Inter per trovare una soluzione

Potrebbe essere ancora in Sardegna il futuro di Radja Nainggolan dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito al Cagliari. Secondo Fabrizio Romano per “Sky Sport 24” il Cagliari e l’Inter in questi giorni stanno discutendo il futuro del centrocampista belga. I rossoblu chiedono all’Inter un prestito con diritto di riscatto, nel caso il diritto diventasse una sorta di “obbligo mascherato” si aprirebbe per l’Inter la possibilità di “fare cassa” con la cessione di Nainggolan, prospettiva che potrebbe portare all’accordo definitivo.