Inter e Conte in attesa di Vidal, ma dovranno aspettare ancora – SM

Arturo Vidal Barcellona

L’Inter e Antonio Conte attendono l’arrivo di Arturo Vidal. L’ingaggio del cileno non è in discussione, ma bisognerà ancora aspettare che risolva i suoi problemi col Barcellona. Il punto di Simone Cerrano dagli studi di “Sport Mediaset”

BISOGNA ATTENDERE – Vidal all’Inter è un affare che si farà, ma bisognerà ancora avere pazienza: «Su Vidal Conte dovrà aspettare. Il cileno non si è ancora accordato per la rescissione del contratto, in Spagna dicono che vuole una buonuscita, ma in realtà l’oggetto del contendere sono premi degli ultimi due anni che il giocatore non ha ancora percepito. C’è un rallentamento, ma prima o poi andrà in porto, riuscirà a rescindere e potrà firmare con l’Inter».