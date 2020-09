Lautaro Martinez, il Barcellona c’Ã¨: l’Inter alza il muro, nessuno sconto – SM

Lautaro Martinez, il Barcellona c’è: l’Inter alza il muro, nessuno sconto – SM

Lautaro Martinez è tornato di nuovo nel mirino del Barcellona. Gli agenti del giocatore sarebbero in Spagna per provare a verificare le possibilità dei blaugrana di presentare un’offerta congrua all’Inter che dal canto suo non intende cedere di un passo sulla posizione già tenuta nei mesi scorsi. Il punto di Simone Cerrano dagli studi di “Sport Mediaset”

INTERESSE BARCELLONA, MURO INTER – Il Barcellona continua a sondare, ma l’Inter non cede di un passo: «L’interesse del Barcellona c’è, i due agenti del giocatore sono in missione per provare a capire se il club è pronto a presentare un’offerta allettante. La trattativa è in salita, la clausola di Lautaro Martinez è scaduta e l’Inter non vuole cedere e fare sconti. Il nuovo tecnico del Barcellona Koeman ha indicato in Depay un rinforzo più adatto per la sua idea di calcio e costa anche meno. La missione è in corso, ma la trattativa è complessa».