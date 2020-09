Conte ridisegna la difesa dell’Inter: due certezze e alcuni dubbi – SM

Antonio Conte Inter

Il mercato potrebbe rivoluzionare la difesa dell’Inter con la firma di Antonio Conte che già ha introdotto la difesa a 3 nella passata dal stagione. Quest’anno ci si aspettano altre novità

L’analisi odierna di “Sport Mediaset” sulla stagione che si avvia a cominciare per l’Inter si concentra in particolar modo sulla difesa dei nerazzurri. Il reparto arretrato ha vissuto nell’ultimo anno una rivoluzione targata Antonio Conte che con le ultime notizie di mercato potrebbe essere ancora più accentuata. Godin ha deluso ed è destinato all’addio, così come Skriniar che è nella lista cedibili in attesa di un’offerta congrua e Ranocchia che sembra destinato al ritorno al Genoa. Dal mercato arriveranno Darmian e probabilmente Kumbulla per un reparto arretrato che avrà solo due conferme, due certezze come Bastoni e de Vrij ai quali si aggiungono i “jolly” tra esterno e difesa D’Ambrosio e Kolarov.