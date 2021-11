Inter, dalla Germania: per il centrocampo piace Tolisso. Concorrenza Conte

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, l’Inter sarebbe sulle tracce di Corentin Tolisso, centrocampista francese in forza al Bayern Monaco. Da battere la concorrenza del Tottenham di Conte

OBIETTIVO – L’Inter, secondo quanto riferito da Kicker, avrebbe messo gli occhi su Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco. L’ex Lione, in Baviera, sta trovando pochissimo spazio: in questa stagione, infatti, ha registrato appena quattro presenze in Bundesliga tra le fila dei campioni di Germania. Il contratto in scadenza nel 2022, inoltre, lo rende appetibile ed una vera occasione di mercato. I nerazzurri, però, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Tottenham di Antonio Conte, interessato al calciatore.

Fonte: kicker.de