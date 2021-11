Lautaro Martinez a secco da un mese. Ritrovare certezze in Inter-Napoli

Lautaro Martinez non sta vivendo un periodo brillante. In Inter-Napoli, però, prossima partita in calendario per i nerazzurri, l’attaccante argentino dovrà ritrovare le certezze perdute

NO GOL – Lautaro Martinez non sta vivendo un periodo particolarmente brillante della sua carriera. Con l’Inter, infatti, è a secco di gol da ben un mese. L’ultima marcatura in Serie A, infatti, risale al 2 ottobre, nella sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Da allora prestazioni rivedibili ma anche un po’ di sfortuna sotto porta (Empoli-Inter, ndr). Con Inter-Napoli alle porte, l’argentino, dovrà cercare di recuperare le certezze perdute.

A SEGNO – Lautaro Martinez è già stato decisivo in un Inter-Napoli giocatosi a San Siro: quello del 26 dicembre 2018, con Spalletti sulla panchina nerazzurra. Il suo gol al 90′ valse il successo ai nerazzurri, reduci da un periodo non facile. La gara di domenica sera è altrettanto importante: l’Inter si gioca ben più di una chance di rientrare di prepotenza nella lotta scudetto. Vincere manderebbe un segnale inequivocabile al campionato, un campionato in cui i nerazzurri sono la squadra più forte ma, fino ad ora, hanno raccolto meno di quanto meritato. Servirà una grande prova corale, anche alla luce delle assenze, e, soprattutto i gol di Lautaro Martinez.