Pellegrini: «Napoli, Inter lontana ma credo abbia qualcosa in più»

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha parlato a pochi giorni dalla sfida di San Siro tra la squadra nerazzurra e il Napoli.

DICHIARAZIONI – Queste le parole a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli da parte di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter. «Quando diventai presidente dell’Inter, Ferlaino stava per definire l’acquisto di Maradona, poi quando l’affare fu concluso brindammo insieme al presidente del Napoli in casa mia – si legge su NapoliMagazine.com –. Quegli anni ’80 erano anni belli intensi e combattuti e c’era anche sportività. Il Napoli mi sta molto simpatica, è una squadra piena di tifosi e amici, ma a me sembra che l’Inter abbia qualcosina di più anche se è distante in classifica».