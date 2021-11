Inter-Napoli, Inzaghi non felice: infortuni e stanchezza. La situazione

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sperava di avere una situazione diversa in vista del big match di domenica a San Siro contro il Napoli.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, Simone Inzaghi non è felice in vista della partita tra la “sua” Inter e il Napoli. Edin Dzeko sta recuperando ed ha ripreso, seppur parzialmente, ad allenarsi con il gruppo. L’attaccante bosniaco domenica ci vuole essere. Lautaro Martinez, sostituito nel a fine primo tempo con il Brasile, non ha segnalato alcun fastidio. E dall’Argentina hanno fatto sapere che non ci sono problemi per Joaquin Correa. Tra qualche ora il Dottor Volpi verificherà la situazione.

PARTITE – L’allenatore nerazzurro però sperava di arrivare più sereno alla sfida contro la squadra azzurra. Invece, durante la sosta delle Nazionali, il tecnico ha perso Stefan de Vrij ed Alexis Sanchez ed ha tutte le punte alle prese con infortuni e stanchezza. Tutto ciò rende le partite fondamentali contro la formazione partenopea in Serie A e lo Shakhtar Donetsk in Champions League più complicate.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi