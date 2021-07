Inter chiara: in rosa quattro attaccanti. Condizioni mercato definite – Sky

Sull’Inter si continua a parlare di possibili movimenti in attacco, con l’eventuale ritorno di Keita rilanciato in serata (vedi articolo). Sky Sport segnala come dal mercato sarà difficile vedere modifiche al reparto.

TUTTO DEFINITO, O QUASI – L’Inter ha ben chiara la sua rosa: dovrà avere quattro attaccanti. Con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez intoccabili ecco che rimangono solo due posti, a oggi di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Secondo Sky Sport solo in caso di uscita di uno di questi ultimi ci sarebbe un altro ingresso entro la fine del mercato, che sia Keita Baldé Diao o un altro nome. Per Sanchez, al momento, non sono arrivate offerte che permetterebbero di liberarsi del pesante ingaggio. Su Pinamonti, invece, l’Inter è disposta a lasciarlo andare anche in prestito.