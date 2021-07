Bellerin fuori dall’amichevole con l’Arsenal. Messaggio per l’Inter?

Bellerin continua a essere fra le possibilità per l’Inter in questo mercato. Nel pomeriggio l’Arsenal ha giocato una partita amichevole col Millwall e lo spagnolo non era a disposizione di Arteta.

MERCATO IN VISTA? – Questo pomeriggio l’Arsenal ha battuto 4-1 il Millwall in un’amichevole giocata nel suo centro sportivo. Una partita ancora di “basso” valore, visto che non poteva dare troppe indicazioni. Ma dalle scelte di Mikel Arteta si nota come, invece, qualche segnale ci sia. Héctor Bellerin, Sead Kolasinac e Joe Willock non erano nella distinta per la partita: nemmeno in panchina. Tutti e tre sono in uscita dai Gunners e, non essendoci notizie di infortuni, il pensiero che siano esclusi perché ormai ai margini c’è. Per quanto riguarda l’Inter il nome da segnalare con attenzione è quello di Bellerin, per il quale da settimane si parla di trasferimento possibile con volontà del giocatore già ribadita all’Arsenal.