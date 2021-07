Inter-Pergolettese ancora con tanti assenti: Inzaghi attende il ritorno dei big

Inter-Pergolettese domani avrà ancora tante assenze, come inevitabile visto il periodo. Inzaghi potrà lavorare con la rosa al completo solo dal mese di agosto.

MEZZA SQUADRA FUORI – Per Inter-Pergolettese, allenamento congiunto in programma domani alle ore 18 ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi sarà ancora privo di tanti big. Fra i vari assenti Alessandro Bastoni in difesa, Nicolò Barella, Matias Vecino e Arturo Vidal a centrocampo, Ivan Perisic sulla fascia e gli attaccanti Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Negli scorsi giorni hanno avuto problemi vari anche Aleksandar Kolarov e Valentino Lazaro, ma non era nulla di grave. L’austriaco, peraltro, ha confermato di essere tornato ad allenarsi. I due Azzurri e il Toro saranno gli ultimi a tornare, hanno ancora una settimana di vacanze. Dopo il weekend, invece, previsto qualche rientro fra cui Lukaku. Ma per domani, in una partita che non sarà ripresa (vedi articolo), ci sarà ancora spazio per tanti giovani e per chi difficilmente resterà in rosa, come Radja Nainggolan. Da Inter-Pergolettese, dunque, ancora presto per capire come sarà la “vera” squadra di Inzaghi.