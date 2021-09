Inter cerca nuovo portiere ma Handanovic potrebbe rinnovare – TS

Che l’Inter sia alla ricerca di un nuovo portiere questo è fuori discussioni, ma non è da escludere, secondo TuttoSport, che Samir Handanovic possa ugualmente rinnovare il suo contratto con i nerazzurri.

CONTRATTO – Leno o Onana, l’Inter è comunque alla ricerca di un nuovo portiere (vedi articolo). Ma come sottolineato dal quotidiano di Torino, Handanovic – tra l’altro prossimo alle 400 presenze con i nerazzurri -, ha il contratto in scadenza nel 2022. L’Inter ha deciso di ingaggiare per la prossima stagione un nuovo portiere, ma non è da escludere che lo sloveno possa comunque rinnovare il suo contratto.

Fonte: TuttoSport – F.M.