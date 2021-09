Dumfries, pronto percorso ‘alla Hakimi’: l’olandese è in crescita – TS

Denzel Dumfries è l’erede di Achraf Hakimi all’Inter. E, secondo il Tuttosport, l’olandese potrebbe seguire lo stesso percorso del marocchino, che si inserì gradualmente nell’11 di Conte

PERCORSO – Dumfries, contro lo Shakthar Donetsk, non ha offerto la sua migliore prestazione dal suo arrivo all’Inter. Ma, il Tuttosport oggi in edicola, ricorda come l’inserimento di Hakimi nell’11 titolare dell’Inter, sia stato graduale. Il marocchino, infatti, in maniera simile a quanto sta avvenendo con Dumfries, all’inizio della scorsa stagione non era titolare, avendo mostrato non poche lacune tattiche, soprattutto in fase di ripiegamento. Per l’olandese il percorso sembra simile: grande attesa da parte dei tifosi, ma aspetti tattici su cui ancora c’è da lavorare. Ma l’Inter è convinta delle potenzialità dell’olandese che, quando ritroverà la migliore forma (non ha svolto, di fatto, la preparazione estiva, ndr) e avrà conosciuto meglio il calcio italiano, si rivedrà l’esterno che tanto bene ha fatto nel corso di Euro 2020.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport