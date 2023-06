Inter-Brozovic, oltre il danno la beffa: chiede una buonuscita − SM

È ormai diventata una telenovela quella tra Marcelo Brozovic, l’Inter e l’Al-Nassr: il club arabo abbassa l’offerta per il croato che nel frattempo ha chiesto anche una buonuscita ai nerazzurri. È stallo come riferito da SportMediaset.

FURIA − Per Marcelo Brozovic ci sono continui colpi di scena. Il croato ha accettato l’ultima mega-offerta di 100 milioni di euro per i prossimi tre anni, alzando la posta in gioco per acconsentire al trasferimento. Ma l’Al-Nassr ha allora, dal canto suo, chiesto uno sconto di almeno 10 milioni di euro all’Inter (vedi QUI). L’Al-Nassr offre 13 milioni di euro più 2 milioni di bonus, come riferito da SportMediaset. C’è una grandissima irritazione da parte del club nerazzurro. Un club così ricco, come l’Al-Nassr, perché fa questi conti? Il motivo è che c’è un budget da destinare metà al club e metà al giocatore. Marcelo Brozovic, che stamattina doveva già svolgere le visite mediche ma che è in realtà al mare in Croazia, ha tra l’altro anche chiesto una buonuscita, cosa che ha irritato ancora di più. La trattativa non è saltata ma l’Inter non accetterà a meno di 23 milioni di euro. Le parti si incontrano di nuovo. La storia con l’Inter è destinata a chiudersi, ma con qualche incomprensione.