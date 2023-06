Carnevali: «La proposta dell’Inter per Frattesi non ci soddisfa»

Giovanni Carnevali, nel giorno in cui incontrerà l’Inter per Davide Frattesi, ha parlato così a SportMediaset. La situazione non va a favore dei nerazzurri.

NON SODDISFACENTE − Giovanni Carnevali, mentre l’Inter è in stallo con la trattativa per Marcelo Brozovic (vedi QUI), ha parlato così a SportMediaset: «Oggi inizia il calciomercato, incontriamo l’Inter per Davide Frattesi ma non solo. Parleremo anche altre società e vedremo cosa succederà. E chi si aggiudicherà questo colpo da maestro. Non solo Inter e Roma hanno la possibilità di affondare. Ma nessuna proposta attuale ci soddisfa. Il valore di Frattesi è superiore. Noi società abbiamo una condizione favorevole quindi se ci saranno le condizioni bene, altrimenti noi stiamo bene anche così».