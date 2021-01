Inter, agente Bastoni chiede rassicurazioni. Ranocchia, 2 club. Muro Eder – SM

Bastoni

Non solo il rinnovo di Lautaro Martinez in casa Inter (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, oggi nella sede nerazzurra è stato avvistato anche l’agente di Ranocchia e Bastoni. Di seguito tutti i dettagli

TRATTATIVE – Il rinnovo di Lautaro Martinez è certamente l’argomento più caldo in casa Inter, ma non è passato inosservata nemmeno la presenza di Tullio Tinti nella sede nerazzurra. L’agente di Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni ha fatto il punto della situazione con la dirigenza nerazzurra: per il primo l’agente ha portato l’interesse concreto di Parma e Torino già per questa sessione di mercato. Difficilmente l’affare potrebbe andare in porto, vista l’impossibilità di trovare un’alternativa. Per quanto riguarda Bastoni, invece, Tinti ha chiesto rassicurazioni sul suo futuro, con un rinnovo praticamente certo che dovrà attendere per via dei problemi societari.

PORTE CHIUSE – Sul fronte dei colpi in entrata, Tinti ha riproposto all’Inter il nome di Eder, in uscita dallo Jiangsu Suning: muro del club nerazzurro.

Fonte: sportmediaset.it