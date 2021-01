Dzeko-Sanchez, trattativa confermata! Monte ingaggi Inter decisivo – SI

Sanchez Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Dzeko e Sanchez sono al centro dei discorsi tra Inter e Roma, che lavorano a un clamoroso scambio di prestiti (vedi articolo). Secondo Gianluigi Longari, giornalista di “Sportitalia”, la trattativa è confermata e la quadra dipende da un fattore su tutti. Di seguito tutti i dettagli

QUADRA – Edin Dzeko e Alexis Sanchez al centro di un ipotetico e clamoroso scambio tra Roma e Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluigi Longari, giornalista di “Sportitalia” che per primo ha riferito dei dialoghi in corso tra i due club, la quadra definitiva dipende dalla possibilità dell’Inter di innalzare il suo monte ingaggi. Ricordiamo infatti che per il contratto di Sanchez il club nerazzurro usufruì dei vantaggi del Decreto Crescita.