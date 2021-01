Lautaro Martinez-Inter, intesa sull’ingaggio. Clausola anti Juventus? – SI

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez e l’Inter vogliono proseguire insieme e proprio in queste ore gli agenti dell’argentino trattano il rinnovo con la dirigenza nerazzurra (vedi articolo). Secondo Luca Cilli, inviato di “Sportitalia”, l’intesa di massima c’è già ma bisogna discutere su alcune clausole. Di seguito le sue dichiarazioni

INTESA DI MASSIMA – Lautaro Martinez e l’Inter andranno avanti insieme, ma l’accordo definitivo deve ancora arrivare. Secondo Luca Cilli, non manca molto: «Si sta dialogando nella sede dell’Inter per cercare l intesa definitiva per il rinnovo di Lautaro Martinez. I suoi procuratori sono in sede insieme a Piero Ausilio. E’ un’operazione che certamente andrà a buon fine perché a grandi linee c’è già un’intesa di massima: prolungamento fino al 2024 con opzione per il secondo anno, rivisitazione dell’ingaggio, con Lautaro che andrebbe a guadagnare sui 5 milioni di euro. Si deve ancora discutere sulle clausole da inserire, probabilmente ci sarà una clausola speciale anti Juventus, una tutela che magari verrà inserita nel nuovo contratto».