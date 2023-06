Inter, per affondare su Frattesi bisogna sacrificare Gosens − TS

Ultima novità in casa Inter da parte di Tuttosport: Marotta si sente in vantaggio sulle rivali per Davide Frattesi, ma secondo il quotidiano è necessario prima un sacrificio (vedi QUI). Nuovo indiziato è Robin Gosens.

SACRIFICIO − L’Inter vuole a tutti i costi Davide Frattesi. I discorsi con il Sassuolo sembrerebbero essere avviati, con la contropartita di Samuele Mulattieri. Eppure, secondo Tuttosport adesso il nome sacrificabile per arrivare al centrocampista sarebbe quello di Robin Gosens. Il tedesco ha più volte dimostrato attaccamento all’Inter, ma non sembra essere incedibile. Anzi, viene valutato almeno valutato 20 milioni di euro. E al momento piace a due club in particolare: all’Union Berlino e al Wolfsburg. Ma bisogna accelerare perché su Davide Frattesi c’è anche la Juventus e l’Inter rischia di essere briciata sul tempo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino