Insigne, offerta di rinnovo da parte del Napoli. L’Inter si allontana?

Insigne, nella seconda metà di agosto, era diventato un obiettivo dell’Inter prima di virare su Correa. L’arrivo del Tucu non ha fatto sparire del tutto le voci sul capitano del Napoli, essendo quest’ultimo in scadenza di contratto. Ora però c’è la trattativa per rinnovarlo.

NIENTE PARAMETRO ZERO PER L’INTER? – Gianluca Di Marzio, ospite di Sky Sport 24, ha novità su Lorenzo Insigne: «Dopo diversi mesi in cui il Napoli non aveva mai fatto una vera offerta di rinnovo contrattuale al giocatore un paio di settimane fa gliel’ha fatta e anche importante. Siamo attorno allo stipendio attuale del giocatore: quattro milioni e mezzo-cinque milioni. Ci sarà un altro incontro a breve a Roma col suo agente, Vincenzo Pisacane. Non penso che sia una questione di soldi: sarà decisivo ricomporre quel feeling che fra il presidente Aurelio De Laurentiis e Insigne negli ultimi mesi non c’è stato».