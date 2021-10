Handanovic e il dato curioso: nessuno come lui nel weekend di Serie A

Handanovic ha fatto parlare di sé soprattutto per la questione della possibile espulsione in Sassuolo-Inter. Per lo sloveno, tuttavia, c’è un dato da segnalare sull’ultima giornata di Serie A.

AL TOP – Nessuno ha fatto così tante parate come Samir Handanovic nell’ultima giornata di Serie A. In Sassuolo-Inter di sabato il portiere sloveno si è dovuto opporre a ben sette tiri nello specchio degli avversari, il dato più alto nel settimo turno di campionato. Un inedito, visto che in genere i nerazzurri hanno concesso ben poche conclusioni in porta (subendo però sempre gol fatta eccezione per l’esordio col Genoa). Un’altra particolarità data dal numero su Handanovic è che dopo di lui bisogna scendere a quota quattro per trovare altri portieri così impiegati: li ha quasi doppiati. Non c’è quindi solo il contrasto con Grégoire Defrel fra gli highlights di Handanovic per l’ultima partita.