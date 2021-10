Italia-Spagna, titolari 2 su 3 dell’Inter? Bastoni in ballottaggio

Italia-Spagna è in programma stasera alle ore 20.45 per le Finals di UEFA Nations League. Si gioca al Meazza e potrebbero esserci titolari due dei tre convocati dell’Inter. Bastoni in ballottaggio.

LE SCELTE DEGLI AZZURRI – Roberto Mancini pensa a due giocatori su tre dei convocati dell’Inter come titolari stasera per Italia-Spagna. Se Nicolò Barella è una certezza Alessandro Bastoni sta risalendo le gerarchie in questi giorni di ritiro ad Appiano Gentile. Il difensore classe ’99 è in ballottaggio con Giorgio Chiellini e può avere la meglio visto che la Spagna giocherà senza veri e propri riferimenti offensivi, puntando sulla rapidità. Federico Dimarco, incluso lunedì pomeriggio fra i convocati, andrà in panchina. Per il resto possibile il falso nueve, con Lorenzo Insigne supportato da Federico Chiesa (a sinistra) e Domenico Berardi (a destra). Al Meazza tutto esaurito, con trentasettemila biglietti venduti. Chi passa il turno rimarrà a Milano e giocherà la finale di UEFA Nations League a San Siro domenica alle 20.45, chi perde andrà all’Allianz Stadium di Torino sempre domenica ma alle 15 per la gara che assegna il terzo e quarto posto (Belgio-Francia domani l’altra semifinale). Questa la probabile formazione di Mancini per Italia-Spagna: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa.