Insigne, l’agente oggi in sede all’Inter. Ma non per discuterne

Insigne è a oggi ancora un giocatore in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Oggi c’è stato un incontro in sede con il suo agente Pisacane, come annuncia Sky Sport, ma per parlare di altro.

PRESENZA A SORPRESA – Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è passato in sede all’Inter nelle ultime ore. Un incontro documentato da Sky Sport, che ha fatto subito pensare a un possibile nuovo contatto per il capitano del Napoli. Non è così: il giornalista Matteo Barzaghi fa sapere che l’obiettivo dell’incontro era discutere di altro. Da ricordare, in aggiunta, che Pisacane è anche l’agente di Danilo D’Ambrosio. Per Insigne a breve ci sarà un nuovo vertice col Napoli per provare a trovare l’accordo col rinnovo, poi si vedrà se l’Inter potrà essere ancora un’opzione.