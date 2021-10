Allegri: «L’Inter? La Juventus ci arriva da brutta prova. Accoppiata perfetta»

Inter-Juventus si avvicina e a quattro giorni dalla partita del Meazza i tesserati bianconeri si espongono sul derby d’Italia. L’ha fatto anche Allegri, intervistato da Sky Sport dopo lo 0-1 allo Zenit (vedi articolo).

L’AVVICINAMENTO – La Juventus ha vinto la partita prima dell’Inter, quella di stasera in Champions League sul campo dello Zenit. L’ha fatto con una prestazione non certo eccezionale, ma con un gol allo scadere di Dejan Kulusevski. Così Massimiliano Allegri sul derby d’Italia: «L’Inter? Ci arriviamo dopo un bel risultato, quello di stasera, con una brutta prestazione. L’accoppiata perfetta per essere arrabbiati e cercare di giocare una bella partita domenica».