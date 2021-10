Pedullà: «All’Inter manca vincere con una big! Vidal equilibratore? Non so»

Pedullà lancia l’Inter in vista del derby d’Italia di domenica con la Juventus. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, parla poi del rilancio di Vidal.

NUOVA LINFA – Arturo Vidal ha segnato il suo secondo gol stagionale contro lo Sheriff, con Simone Inzaghi che lo ha elogiato in conferenza stampa a domanda di Inter-News.it (vedi articolo). Alfredo Pedullà parla del cileno e del prossimo impegno: «Non so se Vidal possa essere l’equilibratore, ma all’Inter manca una grande vittoria con una big. Manca in generale, lo dico perché col Real Madrid è andata in un determinato modo e anche con Lazio e Atalanta. Abbiamo giustamente elogiato Simone Inzaghi per il lavoro, ma la classifica è evidente».