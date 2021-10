Costacurta: «Inter più avanti per la Juventus. Ma occhio alla fiducia»

L’Inter affronterà la Juventus domenica alle ore 20.45 al Meazza. Costacurta, nel post partita di Champions League su Sky Sport, ritiene che i nerazzurri siano di poco più avanti rispetto ai bianconeri per il derby d’Italia.

MATCH CLOU – Alessandro Costacurta anticipa i temi della partita di domenica: «Io vedo leggermente avanti l’Inter, per tutta una serie di motivi. Credo che sia avanti per un progetto che porta avanti da più tempo, con l’allenatore che sta cercando di proseguire quello vecchio con una difesa più alta. Credo sia avanti, però la Juventus è in fiducia e ha giocatori che possono risolvere le partite. Quando affronti squadre in fiducia bisogna sempre diffidare, perché questa è una squadra che ha tanti giocatori. Però comunque a ora preferisco l’Inter».