Icardi, ritorno all’Inter o PSG? Deadline 31 maggio, cosa filtra: le ultime

Icardi sarà inevitabilmente al centro del mercato nelle prossime settimane (qui le ultime). C’è forte interesse da parte dell’Inter per capire se il PSG eserciterà o no il diritto di riscatto a 70 milioni di euro. Le Parisien si è esposto sul tema, facendo il punto della situazione per il futuro dell’argentino

FUTURO DA DECIDERE – Sono settimane chiave per comprendere quale sarà il futuro di Mauro Icardi. La concorrenza di Cavani e alcune brutte prestazioni hanno limitato l’appeal francese per la punta nel 2020. Il PSG sembra, in ogni caso, essersi convinto del riscatto. Secondo quanto filtra, infatti, dovrebbe essere esercitato il diritto di riscatto a 70 milioni di euro entro il 31 maggio. La valutazione che i transalpini fanno del calciatore è globalmente positiva. Anche se si parla a più riprese di Juventus o ritorno all’Inter e non ci sono notizie ufficiali, il PSG sembra dunque molto orientato verso la permanenza.