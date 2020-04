Il Psg ha deciso di esercitare il riscatto di Mauro Icardi – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il psg ha deciso di riscattare Icardi. Una notizia che non può che fare felice l’Inter vista la plusvalenza.

RISCATTO DECISO – Il Psg ha deciso: investirà i 70 milioni per riscattare dall’Inter Icardi. I suoi gol hanno convinto la dirigenza dei francesi, nonostante nell’ultimo periodo le cose sembravano essersi complicate. Tante panchine e incomprensioni con Tuchel. Evidentemente la deduzione è che il tecnico è in predicato di andarsene e che la lotta interna al club sia stata vinta da Leonardo. Il brasiliano ha un ruolo chiave nel riscatto vista la sua grande attenzione ai talenti che arrivano dalla Serie A. Per l’Inter resterebbe una plusvalenza enorme.

CLAUSOLA MISTERIOSA – Il riscatto di Icardi è motivato dall’addio a Cavani, che a giungo se ne adrà. Resta un solo dubbio, quello legato alla clausola secondo cui spetterebbe allo stesso Maurito la scelta finale sul riscatto o meno. Clausola che per l’Inter non esiste mentre per l’entourage del giocatore sì.