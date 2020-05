Icardi, accordo tra Inter e Psg. Affare presto ufficiale: le cifre – L’Equipe

A breve dovrebbe essere ufficiale l’accordo tra Inter e Psg per il riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da L’Equipe, accordo raggiunto tra Inter e Psg per la permanenza a titolo definitivo di Mauro Icardi all’ombra della Tour Eiffel. Non i 70 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto e nemmeno i 50 milioni offerti in prima battuta dal club francese. L’intesa sarebbe stata trovata sulla base di 55 milioni più 5 di bonus. Fumata bianca in arrivo e ufficialità prevista questo fine settimana, visto che la società parigina avrebbe esercitato l’opzione di acquisto prevista dal contratto, inizialmente fissato a 70 milioni, entro il 31 maggio.