Teotino: “Lautaro Martinez, sarebbe peccato perderlo. Serie A, adesso…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Gianfranco Teotino ha parlato dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez e della ripresa del campionato di Serie A

LAUTARO – Queste le parole di Gianfranco Teotino ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. «Uno dei giocatori più interessanti del campionato. E’ un attaccante giovane ed ha ancora margini di miglioramento, sarebbe un peccato se l’Inter lo perdesse».

RIPRESA – Teotino sul campionato di Serie A. «Giusto finirlo nel modo tradizionale, con tutte le partite. Non sono contrario per principio ai playoff e playout, ma non adesso. Adesso il Campionato deve finire così come era cominciato. Gli abbonati agli stadi vanno tutelati, con un rimborso o vedendo le partite».