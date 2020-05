Laffranchi (BresciaOggi): “Tonali, Inter avanti alla Juventus per un motivo”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Buongiorno Sportiva”, Gian Paolo Laffranchi di “BresciaOggi” ha parlato di Sandro Tonali, nel mirino di Inter e Juventus

PRETENDENTI – Queste le parole di Gian Paolo Laffranchi di “BresciaOggi” sul futuro di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia conteso da Inter, Juventus e non solo. «Il PSG è stata la prima squadra a notarlo, così come in Inghilterra. In Italia la concorrenza è tra Juventus e Inter, con i nerazzurri un pochino avanti perché ne hanno più bisogno».