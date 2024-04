Hermoso attende… anche l’Inter? Le opzioni in scadenza

Hermoso, difensore dell’Atlético Madrid, è in scadenza di contratto al 30 giugno e presumibilmente lascerà i colchoneros. Si è parlato anche dell’Inter fra le opzioni: Relevo fa chiarezza.

A ZERO – Fra poco più di cinquanta giorni Mario Hermoso sarà svincolato. In scadenza di contratto al 30 giugno con l’Atlético Madrid, è presumibile che il difensore lasci sia i rojiblancos sia la Liga. Al momento, però, l’opzione Inter non è prioritaria. Almeno stando a Relevo, che dopo le voci dell’ultimo periodo indica come – a oggi – Hermoso non sia un obiettivo del club nerazzurro. Ma il suo futuro è ancora tutto da definire.

LE OPZIONI – Per ora né l’Inter né il Milan né la Juventus hanno pensato a Hermoso. Ossia le tre squadre di Serie A a cui è stato associato il difensore. Ci sono dei sondaggi dall’Arabia Saudita, che per il momento non calcola in maniera particolare. La sua speranza è di trovare qualche proposta concreta dall’Europa, per rimanere in un calcio più competitivo. Il suo futuro non è quindi ancora definito, c’è ancora tempo per definire dove potrà andare. Da capire se l’opzione Hermoso per l’Inter sia da escludere o se ci possa essere un’accelerata.

Fonte: relevo.com – Matteo Moretto