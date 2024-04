Behrami: «Inzaghi? Vinto lo scudetto chieda una cosa! Pressione Inter»

Inzaghi è a undici punti dal vincere la Serie A con l’Inter, quello che sarebbe il suo primo campionato da allenatore. Behrami, durante Players Only su DAZN, dà per certo che a risultato acquisito il tecnico debba fare delle richieste.

MAGGIORI CERTEZZE – Valon Behrami prova a capire dove l’Inter può migliorare. Con Simone Inzaghi: «Lui la vittoria dello scudetto deve usarla per dare forma ancora di più alla sua squadra. Nel senso: vince lo scudetto e chiede un difensore con quelle caratteristiche, un difensore centrale. È il momento di mettere pressione, un allenatore deve avere la capacità di farsi dare quello che desidera. Gli anni prima non è mai stato in quella direzione, perché chiaramente ci si aspettava di più a lui, probabilmente vincerà lo scudetto e deve chiedere gli acquisti. La società non è in una situazione chiarissima, però ha questo tipo di potere».

VA VIA? – Behrami esclude che Inzaghi possa lasciare l’Inter: «Lui può avere delle alternative. Se dovesse svegliarsi e decidere di andare via dall’Inter ha delle alternative, ma non credo sia quella la direzione. C’è la volontà di rinforzare la squadra, però ora sta a lui perché ha il potere decisionale».

PERCORSO DI CRESCITA – Behrami valuta l’orizzonte: «La Champions League l’hanno buttata ai rigori contro l’Atlético Madrid, il progetto c’è già. Non vedo, con poche disponibilità economiche, di dover spendere per trovare un difensore. Un esterno? Se vendi Denzel Dumfries sì, ma c’è Tajon Buchanan. Poi se è una scelta di Inzaghi dire che va bene così è a posto».