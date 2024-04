Nicola: «Empoli bene con l’Inter, dimostrazione. Concetto applicato»

L’Empoli di Nicola ha fatto il colpaccio di serata, battendo 3-2 al 94′ il Torino. Nicola torna sulla partita che i toscani hanno perso 2-0 contro l’Inter, ribadendo come gli sia piaciuta la prestazione.

IN CORSA – L’Empoli ha battuto 3-2 il Torino e per Davide Nicola i suoi hanno proseguito sulla falsariga delle partite precedenti. Anche se non erano andate bene: «Avevamo fatto ottime prestazioni contro lo stesso Cagliari, che ci era rimasta un po’ lì perché per volume di gioco avevamo fatto bene, ma col Milan, col Bologna e con l’Inter avevamo fatto delle partite dimostrando un’identità precisa. Stasera abbiamo fatto pressione alta per andare a prendere il Torino, poi siamo undici partite che cerchiamo di applicare un concetto. Ed è la terza volta con me che facciamo tre gol».

RISCATTO AL 94′ – Quella con l’Inter era stata la quarta sconfitta consecutiva dell’Empoli. Ora la squadra di Nicola è fuori dalla zona retrocessione: «Siamo consapevoli del fatto che, per cercare di raggiungere quest’impresa che sarebbe nella storia dell’Empoli, dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Dobbiamo impegnarci a fondo, sacrificarci e lottare, ma non dobbiamo preoccuparci se le partite vanno bene o male. Non possiamo controllare tutto, ma a me è piaciuta molto la squadra stasera».