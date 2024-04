Montolivo: «L’Inter comprerà un profilo del genere! Sacrifici? Solo così»

Montolivo sa già quello che potrà servire all’Inter per la prossima stagione. L’ex centrocampista, ospite nello studio di DAZN per Players Only, dà una sua versione su come dovrà muoversi il mercato.

LA RICHIESTA – Riccardo Montolivo guarda il mercato della prossima Inter: «Io chiederei di non cedere nessuno. Probabilmente la società sta già lavorando su acquisti, anche a scadenza, e conosciamo i nomi (Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, ndr). Però chiederei di tenere il blocco. Se proprio poi la società deve fare un sacrificio subito fare un intervento nello stesso ruolo, perché la squadra funziona. Hai rinforzato l’attacco e il centrocampo, sei già la squadra più forte del campionato e hai rinforzato due reparti. Se deve essere ceduto uno tanto vale venga sostituito subito».

NO AL CAMBIO – Montolivo dice no a un addio di Simone Inzaghi: «Luciano Spalletti ha fatto bene a farlo, perché credeva che ripetere l’impresa fosse quasi possibile. Fossi Inzaghi rimarrei, perché la squadra può continuare a vincere. Anche in Champions League. Io vedo più l’Inter che compra una seconda linea che può diventare titolare fra uno-due anni, piuttosto che il titolare da cinquanta-sessanta milioni. Loro si dovranno mettere alla prova per rivincere e fare bene in Champions League, ci saranno delle motivazioni».