Handanovic incontra l’Inter per il rinnovo! Distanza ancora su due aspetti

Handanovic e la squadra sono concentrati per questo finale di stagione e le ultime 7 partite di campionato rimaste. Secondo quanto svelato oggi dal Corriere dello Sport, però, l’Inter ha già avuto un contatto con il capitano nerazzurro per discutere del possibile rinnovo.

DUE NODI – Handanovic domenica dopo Juventus-Inter ai microfoni di DAZN aveva ribadito che l’eventuale competizione con Andre Onana non sarebbe un problema, facendo riferimento anche al possibile rinnovo con il club (vedi dichiarazioni). In realtà un primo contatto per il rinnovo la scorsa settimana c’è stato. Il portiere ha chiesto un biennale, l’Inter, invece, il rinnovo di un solo anno. Due nodi ancora da sciogliere, dunque: la durata dal rinnovo di contratto e l’ingaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

