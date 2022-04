Pedullà: «Inter, Inzaghi ha fatto Allegri. Gara sporca ma contava il risultato»

Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha analizzato la gara vinta dall’Inter per 0-1 contro la Juventus. Da parte del giornalista anche un confronto tra Inzaghi e Allegri.

GARA SPORCA − Le parole di Alfredo Pedullà in merito alla gara dell’Allianz Stadium: «L’Inter doveva essere sporca, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Ha fatto la partita che aveva messo in preventivo, ma conta il risultato. Simone Inzaghi ha fatto Massimiliano Allegri, che a sua volta ha fatto Inzaghi. Allegri ha messo in campo qualcosa di totalmente diverso rispetto a quanto lui professa da sempre. Inspiegabili i commenti di elogio nei suoi confronti».