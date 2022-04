Inter, andamento dei prestiti: magia Esposito, Satriano sugli scudi

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, in cui Esposito e Satriano trovano la via del gol.

RIEPILOGO PRESTITI – Giornata all’insegna del gol per diversi giocatori di proprietà dell’Inter, ma attualmente in prestito presso altre squadre. Martin Satriano non fa quasi più notizia, e avvia la vittoria per 2-1 del Brest in casa del Montpellier. Lascia invece più il segno la rete di Sebastiano Esposito (vedi articolo), per tempi e modalità. L’attaccante classe 2002 ritrova il gol in campionato dopo oltre sette mesi, con una perla direttamente da calcio di punizione. Peccato che la sua prodezza non serva a nulla: tra Basilea e Young Boys termina 2-2. In Italia scarsissima consolazione per Dalbert, che serve l’assist per l’illusorio gol di Joao Pedro nel 5-1 subito dal Cagliari a Udine.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Roma 0-1: titolare, sostituito all’intervallo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Verona-Genoa 1-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Udinese-Cagliari 5-1: titolare, 90′ in campo, 1 assist, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Fiorentina-Empoli 0-1: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Venezia 1-0: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Torino 0-1: in panchina, subentra all’82’

VALENTINO LAZARO (C) – Braga-Benfica 3-2: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Young Boys 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

DARIAN MALES (C) – Basilea-Young Boys 2-2: in panchina, subentra all’85’

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Montpellier-Brest 1-2: in panchina, subentra al 90′

MARTIN SATRIANO (A) – Montpellier-Brest 1-2: titolare, sostituito all’84’, 1 gol

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Perugia 1-1: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Como-Monza 2-0: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Como-Monza 2-0: in panchina, subentra all’85’

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-TOP Oss 1-2: in panchina, subentra al 73′; Jong PSV-FC Volendam 2-2: titolare, sostituito all’87’

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-TOP Oss 1-2: titolare, 90′ in campo; Jong PSV-FC Volendam 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Rosario Central 2-0: non convocato

TIBO PERSYN (C) – Lommel-KVC Westerlo 2-1: in panchina