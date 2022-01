Gosens-Inter, previsto incontro con l’Atalanta: valutazione in discesa – SI

Per Gosens l’Inter fa sul serio: previsto un incontro con l’Atalanta, secondo Sportitalia. Nel corso della trasmissione Pedullà, che ha anche escluso l’ipotesi Newcastle United (vedi articolo), parla di prezzo che sta scendendo per il tedesco.

SI TRATTA! – Per Robin Gosens è previsto un incontro con l’Atalanta in questi giorni. Alfredo Pedullà dà ulteriori notizie su questo possibile acquisto per l’Inter: «Gosens non è in rotta di collisione con l’Atalanta. Ha un’offerta del Newcastle United, che è stata rispedita al mittente. Devo ripetere che non è un’operazione semplice, ma è il primo nome della lista dell’Inter per dare a Simone Inzaghi un rinforzo da ciclo che servirebbe a mettere a posto la fascia. Gosens ha una valutazione che sta scendendo, i rapporti con l’Atalanta sono buoni, l’Inter non può fare obbligo di riscatto ma si proverà a fare un’operazione non semplice. È l’obiettivo numero uno».