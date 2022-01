Gosens-Inter, un ‘vantaggio’ dal Newcastle United: offerta inglese ma no – SI

Gosens è il nome di serata per l’Inter: può arrivare già entro il 31 gennaio (vedi articolo). Sul laterale tedesco dell’Atalanta c’è il Newcastle United, ma lui non ha intenzione di accettare il club inglese e questo è un vantaggio per i nerazzurri. Ne parla Pedullà a Sportitalia Mercato.

ARRIVA ENTRO UNA SETTIMANA? – Alfredo Pedullà fornisce dettagli: «L’Inter farà un tentativo da subito, difficile ma lo farà, per Robin Gosens. Comunque c’è la necessità di prendere un esterno, non è facile. Federico Bernardeschi è un obiettivo per il futuro (vedi articolo), ma nelle ultime ore l’Inter ha monitorato la posizione di Gosens. Al Newcastle United non ci vorrebbe andare, ma l’offerta c’è. In questo momento non ha un grande budget l’Inter, ma deve cercare uno a sinistra. Federico Dimarco viene considerato un difensore, se Aleksandar Kolarov dovesse manifestare il suo desiderio di andarsene uno a sinistra lo deve prendere. Gosens è un’occasione, in questo momento è reduce da infortunio. Lui più un attaccante, Felipe Caicedo o un altro, metterebbero l’Inter nelle condizioni di liberare Stefano Sensi per la Sampdoria (vedi articolo)».