Sensi via dall’Inter, attesa. Dalla Sampdoria disponibilità non illimitata – Sky

Si attende l’OK per Sensi alla Sampdoria, ma rispetto alla settimana scorsa la trattativa ha subito una frenata. L’Inter, come fa sapere Marchetti da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, lo libererà quando avrà ottenuto un acquisto: stasera è spuntato con forza Gosens (vedi articolo).

INCASTRO IN ARRIVO? – Luca Marchetti segnala come può esserci la cessione a centrocampo per l’Inter data più volte per conclusa negli scorsi giorni: «Stefano Sensi via? Molto dipenderà dalle mosse in entrata. Quando arriverà un giocatore Sensi sarà liberato per la Sampdoria. Non è un’operazione che viene via facilmente e la Sampdoria non ha una disponibilità economica illimitata».