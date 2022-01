Vlahovic, dalla Fiorentina altra cessione alla Juventus: le cifre

Vlahovic andrà alla Juventus, come già avvenuto per i vari Bernardeschi e Chiesa negli ultimi anni, e da subito. Accordo raggiunto con la Fiorentina, come annuncia Criscitiello da Sportitalia Mercato.

TRASFERIMENTO IN CHIUSURA – Per qualche tempo, la scorsa estate, si era parlato di Dusan Vlahovic come nome per l’Inter. Il serbo lascerà la Fiorentina, non per i nerazzurri ma per la Juventus. Dopo le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè in serata (vedi articolo) è arrivato l’accordo fra i due club. Michele Criscitiello, nel corso di Sportitalia Mercato, dà le cifre: sessantasette milioni di euro più bonus. Vlahovic farà le visite mediche fra giovedì e venerdì, sempre che possa muoversi (si è parlato – non ufficialmente – di positività al COVID-19).