Prima Pagina IN Edicola: Caicedo-Inter sì per Inzaghi, spunta Gosens

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi va sul sicuro con Caicedo. Inter, il tecnico pronto ad accogliere l’ex laziale. Simone (ieri positivo al COVID-19) ritroverà l’uomo dei gol nei minuti finali. E spunta una pista che porta a Gosens. Il club emette il bond da 415 milioni per rifinanziare il debito.

TUTTOSPORT

Vice Dzeko, Caicedo dice sì. Inter al lavoro con il Genoa per un prestito sino a fine stagione.