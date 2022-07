Gosens indietro? Inter pensa anche a un esterno sul mercato – CdS

L’Inter ha bisogno di ritrovare quanto prima il miglior Robin Gosens. L’esterno tedesco fa un po’ fatica, come si è visto in queste prime due amichevoli e il Corriere dello Sport ipotizza anche un intervento sul mercato.

INTERVENTO – L’Inter sta monitorando e valutando la situazione di Robin Gosens. Il laterale ex Atalanta nelle prime due amichevoli ha fatto molta, molta fatica. Dunque il Corriere dello Sport, quest’oggi in edicola, si scatena un po’ e lancia la possibilità che l’Inter intervenga sul mercato in caso di perplessità nei confronti del tedesco. Questo, inevitabilmente, inciderebbe anche sul ruolo di Matteo Darmian che diventerebbe a tutti gli effetti un centrale dei tre dietro. Pe ora nessun nome per la corsia sinistra con l’Inter che attende di capire.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno