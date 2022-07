Skriniar, se rimane ruolo definito in difesa. Non solo braccetto – CdS

L’Inter in questa sessione di mercato deve provare a tenere in tutti i modi Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace al Psg ma se rimanesse avrebbe un doppio ruolo in campo.

RUOLO – Diciamo che, se Milan Skriniar rimanesse, avrebbe fondamentalmente due ruoli assegnati nella rosa dell’Inter: il braccetto di difesa e anche quello di vice di Stefan de Vrij. Come più volte è successo lo scorso anno, e come specifica bene il Corriere dello Sport, senza l’olandese è Skriniar l’uomo indiziato per farne le veci. Lo ha già svolto questo ruolo, un ruolo sicuramente più vincolante rispetto al braccetto, ma che sicuramente Skriniar sa ricoprire. Questo non esclude ovviamente l’intervento sul mercato per prendere un difensore e dunque, ora i tifosi non possono far altro che aspettare e capire come si svolgerà il resto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno